Leon Zweigait und Leon Niemann fahren zur Deutschen Meisterschaft im Jugendschach

Leons Erfolge und seine Begeisterung für das königliche Spiel haben dazu beigetragen, dass sehr viele Fünft- und Sechstklässler des Gymnasiums an der Schach-AG teilnehmen. Nicht in der Schach-AG, aber ebenfalls Teilnehmer bei den Jugendmeisterschaften, ist Leon Niemann. Wie sein Namensvetter geht Leon Niemann in die fünfte Klasse des Gymnasiums Mellendorf und kann sich gute Chancen auf ein erfolgreiches Abschneiden in seiner Lieblingssportart ausrechnen.Die gesamte Schulgemeinschaft des Gymnasiums Mellendorf drückt den beiden Leons die Daumen für ein erfolgreiches Abschneiden bei der Deutschen Meisterschaft.