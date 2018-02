Letztes Heimspiel vor Start in die Playoffs

Scorpions vor heißen Duell gegen Saale Bulls Halle

Zum letzten Heimspiel vor dem Start in die am 9. März beginnenden Playoffs um den Aufstieg in die DEL 2, treffen die Hannover Scorpions am Sonntag, 25. Februar, um 18.30 Uhr in der hus de groot EISARENA auf ihren direkten Tabellennachbarn, die Saale Bulls aus Halle. „Schon heute können wir feststellen“, so Sportchef Eric Haselbacher, „dass wir uns das gesteckte Saisonziel – sicheres Erreichen der Playoffs – frühzeitig erreicht haben. Das uns dieses in der „Wiedervereinigungssaison“ so glatt gelingen würde, war vor dem Start in die aktuelle Saison eine völlig offene Frage. Jetzt geht’s darum“, so Haselbacher weiter, „dass wir uns in den letzten drei Begegnungen (in Duisburg, in Essen und bei uns gegen Halle) noch einmal richtig reinhängen, um eine möglichst gute Ausgangsposition für die Playoffs zu erkämpfen.“Mit Halle kommt der direkte Tabellennachbar am Sonntag. Es ist ein sehr wichtiges Spiel, ob die Scorpions die Position unter den ersten vier Clubs der Meisterrunde behaupten können.Nach dem bisher großartigen Auftreten der Deutschen Eishockeynationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Korea, hoffen die Hannover Scorpions, dass der Funke überspringt und alle am Sonntag eine tolle Partie in der hus de groot EISARENA erleben.