Ligaprimus hat seine Hausaufgaben gemacht

ESC-Schüler siegen 28:1 gegen SG Timmendorf/HH Musketeers

Am Sonntag empfingen die Schüler des ESC Wedemark Scorpions die Gäste der SG Timmendorf/HH Musketeers zum ersten Heimspiel des Jahres. Immer noch Verlustpunktfrei wollten die Jungs die drei Punkte mitnehmen und damit auch schon vorzeitig die Meisterschaft in der Niedersachsen-Liga klar machen. Bedingt durch Krankheit und Urlaub hatte der ESC nur einen kleinen Kader, konnte aber auf die Hilfe von zwei Spielern der Jugendmannschaft zählen, die eigentlich auch noch in der Altersklasse Schüler spielen dürften. Somit war dann auch die Mindestantrittsstärke gesichert.Von Beginn an war der ESC die dominierende Mannschaft auf dem Eis und ließ den Gästen keine Chance. Kombinationsstark, schnell und Torgefährlich agierten die Jungs und somit ging das erste Drittel klar und deutlich mit 7:0 an den ESC. Im zweiten Drittel erhöhten sie den Druck auf die Gäste und schossen weitere 14 Tore zum zweiten Pausenstand von 21:0. Im letzten Drittel zeigte sich den Zuschauern das gleiche Bild. Nur das eine Gegentor konnte nicht verhindert werden, vielleicht war Goalie Tobias aber auch nur eingefroren. Mit einem mehr als deutlichen 28:1-Sieg über die SG Timmendorf/HH Musketeers haben die Schüler ihre Dominanz in der Liga wieder unter Beweis gestellt und können sich frühzeitig den Meistertitel sichern.Am 19. Februar begrüßt der ESC die Schüler-Mannschaft der Hamburg Crocodiles zum nächsten Heimspiel. Bis dahin werden die Jungs weiter trainieren und ein Trainingsspiel gegen die Schüler-Bundesliga-Mannschaft aus Wolfsburg absolvieren.Die Torschützen vom Sonntag: Luca Meyer, Lukas Bernhardt, Edwin Boos, Kevin Bigus, Felix Siglreithmaier, Kevin Salzer, Fritz Berg und Kilian Semmler.