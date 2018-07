Marktspiegel-Pokal beginnt im Juli

20 Mannschaften aus Altkreis Burgdorf sind dabei

Mit 20 Mannschaften aus dem Altkreis Burgdorf startet der diesjährige Marktspiegel-Pokal am Freitag, 20. Juli, für Fußball-Clubs auf Kreisebene. An fünf Spielorten (Mellendorf, Kleinburgwedel, Wettmar, Haimar-Dolgen und Hänigsen) finden Vorrundenspiele statt. Ausrichter der Gruppe A ist der Mellendorfer TV. Die Spiele der Gruppe A im einzeln: Freitag, 20. Juli: 18 Uhr Mellendorfer TV –- SC Wedemark, 19.30 Uhr SV Fuhrberg – TuS Altwarmbüchen; Mittwoch, 25. Juli: 18 Uhr Mellendorfer TV – SV Fuhrberg, 19.30 Uhr SC Wedemark – TuS Altwarmbüchen; Donnerstag, 26. Juli: 18 Uhr Mellendorfer TV – TuS Altwarmbüchen, 19.30 Uhr SC Wedemark – SV Fuhrberg. Nach Viertel- und Halbfinalspielen findet am Sonnabend, 18. August, um 16 Uhr das Endspiel im Stadion des TSV Burgdorf statt.