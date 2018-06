Mellendorfer Handball-C-Jugend holt Regionspokal

Doch wer dachte, die HSG hätte sich aufgrund des hohen Rückstandes schon aufgegeben, sah sich getäuscht. Laatzen-Rethen wechselte die Abwehrtaktik und spielte nun mit einer vorgezogenen Deckung. Die Mellendorferinnen kamen damit zunächst gar nicht zurecht und produzierten vielen unnötige Ballverluste. Diese nutze die HSG konsequent mit Tempo-Gegenstößen aus und nach nur zwei Minuten in der zweiten Halbzeit hatten sie vier Tore zum 12:8 aufgeholt.Langsam gewöhnte sich der MTV an die geänderte Abwehrformation und zog wieder davon, so dass es nach 30 Minuten wieder 14:8 stand. Danach verzweifelten die Laatzen-Rethenerinnen an der gut aufgelegten Mellendorfer Torhüterin, die drei Siebenmeter in Folge parieren konnte und so zog der MTV bis zur 43. Minute auf 21:11 davon. Eine Vorentscheidung war gefallen. Die Mellendorferinnen spielten nun die Spielzeit locker herunter und gewannen das Spiel am Ende deutlich mit 27:15. Der Jubel der Mellendorferinnen um ihre Trainerin J. Keuck war riesengroß als sie von der Regionsverantwortlichen Christiane Wolf den Regionspokal entgegennehmen durften.Ein toller Abschluss für eine erfolgreiche Saison 2017/2018.