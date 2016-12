Mit den „Jungs“ zum Voltibockshowwettkampf

Männerteam des RVC Wedemark stellt sich Wettkampf auf der Messe

Das Männerteam des RVC Wedemark bereitet sich seit einigen Wochen auf den Voltibock-Show-Wettkampf auf der „Pferd & Jagd“ vor. Die Mannschaft setzt sich zusammen aus zwei sportlichen Voltigiervätern (Peter Bause und Alex Judis) , einem ehemaligen Kaderturner (Roman Skorupka) und den „richtigen“ Voltigierjungens : Simon Hey, Justus Schuckert und Frederik Berthold.Die Besonderheit in diesem Jahr ist, daß das Team nicht in einem „Männerwettkampf“ antritt sondern gegen 7 andere Teams, die diesen Sport regelmässig als Hobby betreiben. Die Konkurenz ist groß dieses Jahr, die Voltigierer kommen zum Beispiel aus Magdeburg und Aachen angereist, um am Voltibock-Showwettkampf teilzunehmen. Aber die Jungs des RVC sind optimistisch und gut vorbereitet. Thema der extrem gut gelaunten Gruppe ist „007“.Das Trainerteam Vanessa Suhr und Vanessa Claus hat eine Kür mit entsprechender Musik choreographiert und fiebert dem Auftritt am kommenden Sonntag um 15 Uhr (Halle 17) entgegen.