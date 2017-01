Mitspieler gesucht

Bei Tischtennisgruppe steht Geselligkeit im Vordergrund

In der SSG Scherenbostel spielt eine kleine Gruppe von Mitgliedern Tischtennis. Es geht um entspanntes Spielen und nicht um Wettkämpfe. Die Geselligkeit ist der Gruppe wichtig. Die Spieler wünschen sich Verstärkung. Gesucht werden Männer, Frauen und Jugendliche, die Spaß am Umgang mit dem Schläger und dem Ball haben und gerne im Team diesen Sport ausüben wollen. Es wird einmal die Woche trainiert: freitags in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr in der Turnhalle in Scherenbostel, Fuhrenkamp. Ein Probetraining ist unverbindlich und kostenlos. Fragen werden unter der Telefonnummer (0 51 30) 69 96 beantwortet oder auf der Homepage www.ssg-scherenbostel.de können weitere Informationen eingeholt werden.