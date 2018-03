MTV sucht Handballtrainer

Weibliche A-Jugend spielt erfolgreich in der Landesliga Ost

Die Handballsparte des Mellendorfer TV sucht für die neue Saison einen Trainer/in für die weibliche A-Jugend. Die in der Landesliga Ost recht erfolgreich spielenden Handballerinnen wurden bislang viele Jahre von Steffi Fessner betreut, die jedoch in der kommenden Saison eine neue Herausforderung sucht und dann das Training der weiblichen E-Jugend übernehmen wird. Wer sich angesprochen fühlt eine motivierte und engagierte Mannschaft ab der Saison 2017/2018 zu übernehmen, sollte sich an den Handball Spartenleiter Stephan Fessner wenden. Er ist telefonisch unter (05130) 37 44 00 zu erreichen.