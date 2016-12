Nach 12:2-Sieg über Berlin

ESC Wedemark Nummer eins in der Region Hannover

Nach dem 12:2-Kantersieg am Sonntag über Fass Berlin kletterte das Eishockey-Oberliga-Team des ESC Wedemark Scorpions auf Platz acht der aktuellen Tabelle und überholte damit die Hannover Indians um einen Punkt, da das Team vom Pferdeturm in Erfurt mit 5:7 unterlag.Vor 301 Zuschauern hatten die Wedemärker am Sonntag einen perfekten Tag erwischt. Mit dem ersten Tor in der neunten Sekunde durch Charlie Adams erzielten die Wedemark Scorpions das schnellste Tor ihrer Oberliga-Geschichte. Mit dem 12:2-Sieg war es der höchste Sieg nach dem Wiederaufstieg in die Eishockey-Oberliga im Jahr 2013.Nur wenige Augenblicke nach der 1:0-Führung der Wedemärker führte eine unglückliche „Wechselsituation“ zum schnellen Ausgleich der Berliner, der dann aber durch drei weitere Tore der Wedemärker zum Zwischenstand von 4:2 zum Ende des ersten Spieldrittels führte. Mit dem Treffer zum 5:2, gleich zu Beginn des zweiten Drittels, war der Wiederstand der Berliner gebrochen und das Spiel nahm seinen Lauf. 9:2 hieß es zum Schluss des Mitteldrittels und zum Spiel Ende gar 12:2.Die Torschützen auf Wedemärker Seite waren Charlie Adams und Michael Budd mit je drei Toren, Björn Bombis und Andreas Morczinietz mit je zwei Toren, sowie Dennis Schütt und Jeffrey Keller mit je einem Treffer.Am Freitag, 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend empfängt der ESC Wedemark Scorpions die Black Dragons aus Erfurt auf heimischen Eis. Ein Spiel in dem es um einiges geht. Wollen die Wedemärker ihren Platz vor den Indians verteidigen, müssen sie am Freitag gegen das Team siegen, dass die Indians gerade am letzten Sonntag in Erfurt mit 7:5 besiegten. „Wenn mein Team so engagiert zur Sache geht wie am vergangenen Sonntag sollten wir auch gegen die sehr starken Erfurter eine realistische Chance haben“, so Coach Dieter Reiss nach dem Kantersieg über die Akademiker aus der Bundeshauptstadt.