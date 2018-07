Nachwuchs holt Titel

Landesmeisterschaften der Bogenschützen in Bothel

Bei den Landesmeisterschaften im Bogenschießen am vergangenen Wochenende in Bothel waren in diesem Jahr zwölf Schützen vom SV-Scherenbostel qualifiziert. Die olympischen Recurver in der Herren und Masterklasse konnten dieses Mal nicht an die Vorjahresleistungen anknüpfen und landeten mit ordentlichen Leistungen im Mittelfeld der Teilnehmer. Völlig anders hingegen die Lage bei den Blankbogenschützen. Hochmotiviert belegte das Trio aus Thomas Knigge-Sekler, Ernst Thomsen und erstmalig Vincent Rösener denvierten Platz mit der Mannschaft und stand mit auf dem Siegerfoto. Noch stärker die Leistung von Eric Philipp, Blankbogen Schüler: eigens aus dem Urlaub angereist, belegte er mit starken 596 Ringen den zweiten Platz und freute sich über die Medaille des Vize-Meisters in der Schülerklasse. Damit nicht genug: bei den Schülern A im Recurve sicherte sich Piet Ostendorp nun zum vierten Male in Folge den Titel des Landesmeisters. Damit sollte ihm erneut die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft im August gelungen sein.