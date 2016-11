Naturschauspiel bei Resses Unentschieden

In der zweiten Halbzeit ging es weiter rauf und runter. Die Gäste wurden etwas stärker und erzielten folgerichtig den Ausgleich. Das Spiel würde nun härter, ohne unfair zu sein. Viele Zweikämpfe wurde geführt, von denen einer im Strafraum der Resser stattfand. Der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt. Im Tor des SV Resse wiederum Kapitän Markus Hartelt, also ein Feldspieler. Trotzdem hielt der „Kapitano“ den hart getretenen Elfmeter der Garbsener. Auf der anderen Seite wurde den Ressern ein Elfmeter nicht gegeben, sodass das 2:2 den Endstand darstellte.Die Resser waren in diesem Spiel mit einer nochmals verjüngten Mannschaft angetreten. Der älteste Feldspieler war 28 Jahre, aber der nächst jüngere erst 22 und der Rest 19 und 20 Jahre alt. „Super, wie unsere junge Truppe sich verkauft hat. Sie hat alles gegeben. Am Ende fehlte ein wenig Glück, noch den Siegtreffer gegen eine starke Garbsener Mannschaft zu erzielen. Trotzdem: Hut ab für die gezeigte Leistung“, so der Präsident des SV Resse, Andreas Ringat.