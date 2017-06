Neues Angebot beim 1. FC Brelingen: Dance Mix junior

Am 7. August startet der 1. FC Brelingen mit einem neuen Angebot für Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren. Immer montags von 17.30 bis 18.30 Uhr werden im Vereinsheim am Sportplatz in Brelingen unter dem Motto „Dance Mix“ verschiedene Tanzarten ausprobiert. Von Hip Hop über Jazz bis Musical Dance – das Angebot ist vielfältig. Zu passender Musik werden auf diesem Weg auch Konzentrations- und Koordinationsfähigkeit sowie die Ausdauer gesteigert. Vor und in den Sommerferien findet an folgenden Terminen ein Schnuppertraining statt am Montag, 12. und 19. Juni von 17.30 bis 18.30 Uhr sowie am Mittwoch, 28. Juni und 2. August von 9.30 bis 11.30 Uhr. Es können sowohl alle als auch einzelne Stunden besucht werden. Die Schnupperstunden sind kostenlos und finden ab vier Anmeldungen statt. Die Gruppengröße ist auf 15 Teilnehmer begrenzt. Verbindliche Anmeldungen nimmt Katrin Freund unter Telefon (0 51 30) 5 83 79 33 oder katrin@brelingen.net gerne entgegen.