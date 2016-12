Norddeutscher Kürwettbewerb

ESC Wedemark Scorpions mit 30 Startern dabei

Kürzlich fand auf der heimischen Eisbahn in Mellendorf der Norddeutsche Kürwettbewerb 2016 statt. Der ESC Wedemark Scorpions war mit 30 Startern der teilnehmerstärkste Verein und ging in 15 Wettbewerben an den Start. Die Mädels und Jungs konnten sich mit Starterinnen aus Berlin, Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Wolfsburg, Salzgitter, REG Wedemark und Hannover messen. Die gesamte Trainingsgruppe zeigte sehr gute Leistungen und hat sich mit einer Vielzahl von Podestplätzen belohnt. Die Trainerinnen Katja Bögelsack und Nelli Ekkert wurden fleißig von Tina Werk und Varia Loos unterstützt, damit alle Kinder erwärmt und pünktlich an den Start gehen konnten. Die Trainerin Jule Schwarz saß bei dieser Veranstaltung im Preisgericht und die Eltern waren auch fleißig. So mussten Positionen wie Stadionsprecher, Musikbeauftragte und Waffelbäcker besetzt werden. Also nicht nur auf, sondern auch um die Eisbahn herum, war ein starkes Team am Start.Die Ergebnisse: Küken – 2. Platz Lina Sohst, 2. Platz Andrea Albrecht, 4. Platz Sarina Krug, 5. Platz Anastasia Kammerer, 6. Platz Alexandra Raynesh, 8. Platz Milena Kabatschek, Offene Klasse – 1. Platz Vanessa Ekkert, Mini Gr.-1 – 1. Platz Alena Jorgus , 2. Platz Jasmin Jazmati , 3. Platz Madeleine Schenker , 4. Platz Sofia Loos , 5. Platz Marika Döring , 7. Platz Anastasia Gerr , Mini-Jungen – 1. Platz Noah Gapin, Freiläufer Gr.-1 – 1. Platz Randi Schelm , 2. Platz Masa Bozickovic , Freiläufer Gr.-2 – 1. Platz Juliane Haselbacher, 5. Platz Charlotte Dannemann, Figurenläufer – 2. Platz Lia Ostendorp , 3. Platz Stella Castineira-Maestu , Kürklasse 8 – 1. Platz Miriam Schneider-Fuentes , 2. Platz Jean Phillips, Kürklasse 7 – 4. Platz Janina Kukaj , Kürklasse 6 – 1. Platz Sofia Krug , 4. Platz Katarina Zirzow, Neulinge Paarlauf – 1. Platz Jean Phillips und Theodore Phillips, Neulinge Jungen – 1. Platz Theodore Phillips, Nachwuchsklasse Mädchen – 1. Platz Fabienne Meve, Jugendklasse Damen – 1. Platz Philine Heinze, Show Solo über 14 – 1. Platz Melek Percin, 2. Platz Melissa Gonsior.Am nächsten Sonntag ist die Eiskunstlaufgruppe des ESC Wedemark Scorpions in Uelzen auf dem Weihnachtsmarkt mit einer kleinen Eisshow zu sehen. Zuschauer sind willkommen.