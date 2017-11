Perfekter Saisonstart des TCB

Die nächsten Heimspiele sind am Sonntag, 26. November, um 12 Uhr gegen den TC BW Uelzen und am Sonntag, 10. Dezember, um 10 Uhr gegen TC Altenberge-Erika. Gespielt wird in der Tennishalle des TSV Havelse, Hannoversche Straße 90-92, 30823 Garbsen. Interessierte Zuschauer sind herzlich willkommen.Die Herren-50-Mannschaft konnte auch in ihrem zweiten Spiel punkten und schlugen den bis dahin Tabellenersten TSV Luthe mit einen deutlichen 5:1. Die Einzel wurden mit 3:1 gewonnen. Besonders gefreut hat sich die Mannschaft über den Sieg von Ingo Zander im Einzel und Doppel. Die Doppel wurden deutlich mit 2:0 gewonnen. Durch das 6:0 im ersten Spiel gegen den SV Wacker Osterwald könnte der Auftakt nicht besser sein. Damit übernehmen die Bissendorfer die Tabellenführung in der Bezirksklasse und sind für das nächste Spiel am Sonanbend, 25. November, um 12 Uhr beim Bückeburger TV WRB gut gerüstet.