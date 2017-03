Pünklich zur Rückrunde

2. Herren des SV Resse im neuen Outfit

Pünktlich zu Beginn der Rückrunde in der 4. Kreisklasse wurde die Fußballtruppe des SV Resse von Spielertrainer Malte Joeres mit neuem Outfit ausgestattet. Sascha Berns, ehemaliger Spieler der 1. Herren des SV Resse, hat der Mannschaft mit seiner Firma Berns Transporte neue Trikots und Trainingsanzüge gesponsert.Damit soll nun die Kletterpartie in der Tabelle der neu formierten Zweiten beginnen. In der erste Saisonhälfte wurde noch viel Lehrgeld gezahlt, aber nach guter Wintervorbereitung ist man guter Dinge, dies zu verbessern.„Ein riesiges Dankeschön von mir und der Mannschaft an Sascha Berns für die großzügige Unterstützung“, so Spielertrainer Malte Joeres. Dem kann sich der Vorstand und Spartenleiter Holger Meinen natürlich nur anschließen.