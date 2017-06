REG glänzt in Wolfsburg

Tollen Ergebnissen beim 8. Hans-Bauer-Pokal

Mit insgesamt 14 Startern nahm die REG am 8. Hans-Bauer-Pokal in Wolfsburg teil. Am ersten Wettkampf-Tag glänzten die Minis mit hervorragenden Ergebnissen und eroberten viermal das Treppchen. Die gesamten Ergebnisse lauten wie folgt: Minis Gruppe 1 – Melia Bigalke Platz zwei; Minis Gruppe 2 – Kristina Michajlovski Platz drei; Minis Gruppe 3 – Victoria Meierle Platz fünf, Jördis Roeser Platz sechs, Charlotte Stolle Platz sieben; Minis Gruppe 4 – Minou Monpetain Platz drei; Minis Jungen – Leonard Simms Platz zwei; Anfänger Gruppe 2a – Nele Bigalke Platz fünf; Anfänger Gruppe 3a – Ginay Winkler Platz zwölf; Anfänger Gruppe 3c – Nelly Weigelt Platz fünf, Alina Trostdorf Platz acht; Figurenläufer – Mareke Groen Platz vier; Kunstläufer – Gina Seiberlich Platz fünf; Schüler C – Eliza Heinemann Platz drei.Die REG möchte noch auf das vereinseigene Turnier, den Heidepokal, am 26. und 27. August in der Wedemarkhalle in Mellendorf aufmerksam machen und freut sich schon jetzt auf jede Menge Zuschauer.