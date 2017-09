Regionsmeister der Nachwuchsvoltigierer stehen fest

Der Wettkampftag begann mit den Galopp-/Schritt-Gruppen. Hier konnte sich die Mannschaft des RV Elze-Bennemühlen mit ihrem Pferd Gentle Gold die Silbermedaille sichern. Alexa Baerbock startete ebenso wie Fabienne Gogolin erstmalig in der Kategorie Einzel-Nachwuchs-Klasse A. Für Alexa endete der Vormittag als Regionsmeisterin, Fabienne konnte sich einen guten Platz im Mittelfeld sichern.Der Nachmittag gehörte den jüngeren Nachwuchsvoltigierern. Diese zeigten die Pflicht und Kürübungen im Schritt. Für viele war es teilweise der erste Start. So auch für die Gruppe des Elzer Vereins. Hier zeigte ihr Pferd Nobel Nerven, war es doch für ihn der erste Auftritt bei einem Voltigierturnier. Die Mannschaft mit ihrer Trainerin Angela Backhaus landete auf Platz vier. Die abschließende Prüfung der Voltgiereinsteiger, diese zeigten nur die Pflicht im Schritt, wurde von der Mannschaft aus Osterwald gewonnen. Am Ende des Tages waren viele Voltigierer zu sehen, die stolz mit ihrer Schleife in der Hand nach Hause fuhren.Ergebnisse der Regionsmeisterschaft: Prfg.1: Galopp-Schritt: 1. RV Arpke (5,147), 2. RV Elze-Bennemühlen (5,139), 3. RV Langenhagen (5,043); Prfg. 2: Schritt/Schritt: 1. RV Arpke III (5,639), RVC Wedemark Nachwuchs I (5,405), RV Großburgwedel II (5,384); Prfg. 3: Schritt: RV Osterwald V (5,116), Galopin Hannover V (4,928), Galopin Hannover VI (4,400), Prfg. 6: Alexa Baerbock/RV Elze-Bennemühlen (6,325); Pia Siegmund/RV Großburgwedel (6,157),