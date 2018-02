Resser Kegler holt Silber

Norbert Richter löst Fahrkarte zur Landesmeisterschaft

Bei den Bezirksmeisterschaften auf den Bohlebahnen in Hannover lösteder Resser Kegler Norbert Richter die Fahrkarte zur Landesmeisterschaft (LM) vom10. bis 13. Mai in Lüneburg. Im Herren-C-Einzel räumte der Akteur von Saturn Misburg mit 37 Holz über Schnitt (Schnitt ist sieben Holz) Silber ab. Er musste sich nur um fünf Holz dem Sieger Hanno Kuhn geschlagen geben. Nur die ersten beiden gehen in Lüneburg an den Start. Die restlichen 15 Teilnehmer mussten ihre Hoffnungen auf eine Teilnahme zur LM auf das nächste Jahr verschieben.