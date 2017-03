Saisonauftakt der Panther-Jugend

Nach dem die 1. Jugend der Bissendorfer Panther sich in zwei Vorbereitungsturnieren den ersten Platz holen konnten, ging es mit voller Spannung in das erste Auswärtsspiel gegen die Oberhausener Miners.

Die Miners starteten schneller, sodass der Trainer schon nach drei Minuten eine Auszeit nach zwei Gegentoren nehmen musste. Nach einem dritten Tor wurden die Panther wach und kamen ihrerseits zu drei Torerfolgen.

So ging man in das zweite Drittel, in dem sich die Panther wieder vier Tore innerhalb kurzer Zeit einschenken ließen. Die Aufholjagd verlief spannend mit vielen guten Spielzügen, die aber spätestens von der sicheren Torfrau der Gegner entschärft wurden.

Im letzten Spielabschnitt nahm die Leistung der Gäste zu. Auf beiden Seiten wurde jeweils nur noch ein Tor erzielt. Der Endstand von 8:4 spiegelte den Spielverlauf wieder, in dem die Panther auf dem sehr schnellen Boden zwar stürmisch spielten, jedoch für das Umschalten in die Defensive zu lange brauchten und durch die Konter der gastgebenden Mannschaft unterlagen. Ein junges aus zwei Reihen zusammengewachsenes Team mit sehr guten Leistungen kann nun die ersten drei Punkte am 11. März um 16 Uhr in der Wedemark-Halle in Mellendorf holen.

Für die Panther spielten: Maja Dyck (Goalie), Jan Stahlhut (Captain), Jean-Lennert Reckert (Assist), Nico Kreter, Eric Schöler, Luc Conseil, Maarten Riemer, Torben Hemme, Lasse Michaelsen.