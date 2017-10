Saisonstart ist geglückt

Sonntag steht Spiel gegen Halle Saale Bulls an

Acht Spiele, elf Punkte, der Saisonstart der Hannover Scorpions ist geglückt, insbesondere wegen des schweren Auftaktprogramms, mit dem die Scorpions in die Saison starten mussten.Am vergangenen Wochenende wurden fünf von sechs möglichen Punkten eingefahren. Im Heimspiel gegen die Crocodiles Hamburg siegten die Scorpions nach Verlängerung, im Auswärtstreffen im Ruhrgebiet wurden die Moskitos Essen mit 4:2 (1:0/1:1/2:1) besiegt.Am Sonntag, 22. Oktober, um 18.30 Uhr findet das Rückspiel gegen die Halle Saale Bulls in der hus de groot EISARENA in der Wedemark statt. Aktuell stehen die Saale Bulls Halle nach sechs Spielen mit 15 Punkten auf dem Tabellenplatz drei, punktgleich mit den Füchsen Duisburg, die den zweiten Tabellenplatz einnehmen. „Gerade nachdem sich die Saale Bulls aktuell auf der Ausländerposition noch einmal verstärkt haben, steht uns ein ganz schweres Spiel bevor“, so Coach Dieter Reiss. „Wir müssen äußerst konzentriert an die vor uns stehende Aufgabe herangehen und insbesondere auch in der Abwehr darauf achten, Fehler zu vermeiden und kompakt im eigenen Drittel zu verteidigen“, so Reiss weiter.„Dass wir auch gegen Halle punkten können, haben unsere beiden Vorbereitungsspiele gezeigt, die mit einem Sieg und einer Niederlage endeten“, so Sportchef Eric Haselbacher.