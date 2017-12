Samstag nächstes Spiel

Scorpions erreichen vor 3.300 Fans Meisterrunde

Das war ein Eishockeykrimi vom allerfeinsten. Am zweiten Weihnachtsfeiertag schlugen die Hannover Scorpions bei Megastimmung in der hus de groot EISARENA im Lokalderby die Hannover Indians mit 5:3 (1:2/2:1/2:0). Spannung pur bis zur letzten Minute ein äußerst kämpferisches aber dennoch sportlich faires Spiel, das die Scorpions nach einem 1:2-Rückstand nach dem ersten Drittel noch drehten und schließlich als verdienter Sieger vom Eis gingen. Mit diesem Sieg haben die Scorpions die Meisterrunde erreicht und sind bereits jetzt für die Playoffs gegen die Oberliga Süd qualifiziert.Bereits am Sonnabend, 30. Dezember, um 20 Uhr empfangen die Scorpions in der hus de groot EISARENA den amtierenden Meister die Tilburg Trappers aus den Niederlanden, die die aktuellen Tabellenführer der Eishockey Oberliga Nord nach Abschluss der Vorrunde sind.