Schüler 1 der Bissendorfer Panther starten erfolgreich in die Saison

Die Panther sind somit mit einem souveränen Erfolg in die Saison gestartet, der bei konsequenter Chancenverwertung durchaus höher hätte ausfallen können.Für die Panther spielten: Philipp Baranyai (G, 0/1), Nieke Michaelsen (G,), Marc Wegener (C, 3/0), Felix Busch (A, 2/0), Linus Dyck (0/1), Megan Ehm (0/1), Lennox Haarstrick (0/1), Melina May, Tim Meyer, Joel Monsees (1/0), Paul Puschmann (0/1), Till Schulze (1/0) und David Fetvadjev.