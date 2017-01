Schüler des ESC Wedemark weiterhin in der Erfolgsspur

Nach einer Pause hatte die Mannschaft Anfang der Woche ihr Training wieder aufgenommen, um gut vorbereitet in das Spiel zu gehen. Dies zeigten die Jungs auch von Beginn an und ließen den Gastgebern keine Chance. Nach 4:43 Minuten überwanden sie das erste Mal den Goalie der Gastgeber und ließen noch zwei weitere Tore im ersten Drittel folgen. Mit der verdienten 3:0-Führung ging es in die erste Pause.Im zweiten Drittel waren die Jungs dann scheinbar richtig wach und zeigten den Gastgebern wie man Eishockey spielt. Kombinationsstark und schnell erspielten sie sich unzählige Torchancen. Daraus resultierten weitere sieben Treffer und man ging mit einer 10:0-Führung in die zweite Pause. Auch im letzten Drittel dominierten die Schüler das Spielgeschehen, woran auch der Ehrentreffer der Gastgeber nichts änderte. Den aufgebauten Frust versuchten diese dann auch durch unschöne Aktionen abzubauen. Darauf ließen sich die Jungs des ESC aber nicht ein und bestraften dies durch weitere Treffer. Eine Sekunde vor Schluss war es dann Luca Meyer, der von der Strafbank kommend zum Endstand von 15:1 traf.Ein gelungener Einstand ins neue Jahr für die Schüler des ESC Wedemark, die damit ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und zeigten, dass man mit harter Arbeit auch in der Niedersachsen-Liga schönen und erfolgreichen Eishockey spielen kann.Weiter geht es nun am 21. Januar auswärts in Bremerhaven, wo die Schüler auf ihren direkten Verfolger treffen. Bis dahin werden sie weiterhin hart arbeiten im Training.Die Torschützen vom Sonnabend: Edwin Boos, Fritz Berg, Nikita Kalinin, Luca Meyer, Kevin Bigus, Kilian Semmler, Felix Siglreithmaier und Kristian Schimpf.