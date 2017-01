Ausbildung in der SportRegion

Die SportRegion Hannover veranstaltet in regelmäßigen Abständen einen Schulsportassistentenlehrgang. Am Donnerstag und Freitag hat gerade wieder eine Ausbildung an der IGS Garbsen stattgefunden. Interessierte Lehrer aus der Region Hannover können sich bei Fragen zur Durchführung an Ihrer Schule gerne an Sportreferent Felix Decker wenden, Telefon (0511) 800 79 78-41), E-Mail decker@rsbhannover.de). Mehr Infos unter zur Ausbildung gibt es im Internet unterwww.sportregionhannover.de/de/sportjugend/aus--und-fortbildung/schulsportassistenten. Mit viel Spaß werden die Jugendlichen auf ihren Weg zum professionellen Übungsleiter vorbereitet. Sie gehen mit Vorkenntnissen aus einer AG in die zweitägige Ausbildung der SportRegion Hannover. Das Lehrteam, bestehend aus Jörg Beismann und Diana Ringwelsky, sorgt zunächst durch viele kleine Aufwärmspiele für eine lockere und angenehme Atmosphäre.