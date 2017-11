Scorpions empfangen Moskitos Essen

Sonntag Heimspiel in hus de groot EISARENA

Insgesamt neun Spiele (vier Heim- und fünf Auswärtsspiele) müssen die Scorpions noch austragen bis die Oberliga Nord sich in die Play-Off-Gruppe (Plätze eins bis sieben) und die Qualifikationsgruppe (Plätze eins bis 14) teilt. Wenn die Scorpions ihr erklärtes Saisonziel erreichen wollen, müssen sie am 28. Dezember einen Platz in der ersten Gruppe erreicht haben.„Aktuell sieht es für uns recht gut aus,“ so Sportchef Eric Haselbacher, der mit dem aktuellen vierten Tabellenplatz sehr zufrieden ist und ein wenig stolz darauf, dass sich die Scorpions schon einige Zeit knapp vor den Indians befinden. Am Sonntag kommen die ESC Wohnbau Moskitos Essen in die hus de groot EISARENA, ein Team, das nach einem etwas unglücklichen Saisonstart mittlerweile stark aufgeholt hat und sich aktuell mit 29 Punkten auf Tabellenplatz sieben befindet. Lediglich fünf Punkte Differenz zu den Scorpions zeigen, wie eng die Tabellensituation momentan ist. Es wird sicherlich eine ganz enge Angelegenheit am Sonntag, 3. Dezember, um 18.30 Uhr in der hus de groot EISARENA wenn die beiden Teams die Schläger kreuzen. Bedauerlich für die Scorpions ist, dass mit Chad Niddery ein sehr wichtiger Spieler wegen seiner Verletzung aus dem Leipzigspiel aktuell nicht zur Verfügung steht.Bevor die Moskitos in die Wedemark kommen, muss das Team von Coach Dieter Reiss am Freitag, 1. Dezember, um 20 Uhr in Hamburg bei den Crocodiles antreten, auch eine Begegnung, die mit Sicherheit äußerst anspruchsvoll sein wird.