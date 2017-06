Scorpions-Testspieltermine stehen fest

Jetzt kommt erst einmal der Sommer und es wird hoffentlich richtig warm. Dennoch, die Saisonvorbereitung der Hannover Scorpions läuft und jetzt stehen auch sämtliche Testspieltermine vor der am 29. September beginnenden Oberligasaison fest. Am Freitag, 8. September, um 20 Uhr findet das erste Vorbereitungsspiel gegen die Harzer Falken im Mellendorfer Eisstadion statt. Das Rückspiel wird zwei Tage später am Sonntag, 10. September, in Braunlage angepfiffen.

Weitere Testspiele: Freitag, 15. September, 20 im Eisstadion Mellendorf gegen ETC Timmendorfer Strand. Rückspiel zwei Tage später am 17. September in Timmendorf.

Der letzte Test am Wochenende vor dem Saisonauftakt ist am Freitag, 22. September, um 20 Uhr im Eisstadion Mellendorf gegen die Halle-Saale-Bulls. Das Rückspiel ist zwei Tage später, am Sonntag, 24. September, in Halle.