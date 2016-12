Scorpions wollen Erfolgsserie fortsetzen

Sonntag geht es in Mellendorf gegen Berlin

Insgesamt acht Spiele sind es noch in der Vorrunde der Eishockey-Oberliga-Nord, die der ESC Wedemark Scorpions bis zum letzten Heimspiel am Freitag, 6. Januar 2017, im Mellendorfer Eisstadion bestreiten muss. Vier der acht Spiele sind Heimspiele und das erste davon findet am Sonntag, 18. Dezember, um 18.30 Uhr in Mellendorf in der Hockeyzentrale Ice House gegen die Akademiker (FASS Berlin) aus der Bundeshauptstadt statt. „Wir werden alles darauf setzen“, so Coach Dieter Reiss, „dass wir die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen – unseren Trend nach oben – fortsetzten und auch gegen FASS Berlin eine ordentliche Leistung aufs Eis bringen“. Nach Aussage von Sportchef Eric Haselbacher ist das Team bis auf Thomas Herklotz (Blinddarmoperation), der am Dienstag wieder aufs Eis geht und mit leichten Lauftraining beginnt, komplett. Insgesamt acht Spiele müssen die Scorpions bis zum 8. Januar abwickeln, das sind innerhalb von 21 Tagen acht Spiele, durchschnittlich alle 2,5 Tage ein Eishockeyspiel, wahrlich ein Härtetest, den das Wedemärker Eishockeyteam in den nächsten drei Wochen vor sich hat. Direkt am 9. Januar, nach Schluss der Vorrunde, werden die Spiele der Platzierungsrunde festgegelegt, in der es darum geht welche Teams sich für die Play-offs, die Pre-Play-offs und die Abstiegsrunde qualifizieren. Ziel der Scorpions ist es, sich für die Pre-Play-offs zu qualifizieren, um die Play-offs zu erreichen.Folgende Möglichkeiten gibt es: Die Scorpions belegen nach der Vorrunde einen der Plätze neun bis 16: Hier müssten die Scorpions in der Platzierungsrunde Platz eins oder zwei belegen, um in den Pre-Play-offs zu spielen oder Möglichkeit zwei wäre: die Scorpions belegen nach der Vorrunde einen der Plätze eins bis acht. Hier spielen nach der Platzierungsrunde die Plätze sieben und acht die Pre-Play-offs. In den Pre-Play-offs spielt der Siebte der Platzierungsrunde der ersten acht Teams gegen den Zweiten der letzten acht Teams. Das gleiche gilt für den Achten der ersten Gruppe und den Ersten der zweiten Gruppe. Diese Pre-Play-offs werden im Best-of-Three Modus gespielt. Die beiden Sieger dieser Pre-Play-offs nehmen dann die Plätze sieben und acht in den anschließend beginnenden Play-offs ein.Am kommenden Sonntag, 18. Dezember, steht jetzt aber erst einmal die Begegnung gegen Fass Berlin, Spielbeginn 18.30 Uhr im Mellendorfer Eisstadion, auf dem Spielplan.