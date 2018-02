SCW sucht Spieler

Fußballbegeisterte Kids Jahrgang 2011 gefragt

Der SC Wedemark ist auf der Suche nach Spielern die im Jahr 2011 geboren worden. Aktuell hat der Verein 20 Kinder in diesem Jahrgang. Zu viele für eine Mannschaft, jedoch ein paar zu wenig für eine zweite. Geplant ist, nach den Osterferien eine zweite Mannschaft für den Spielbetrieb zu melden, damit jedes Kind die Möglichkeit bekommt, regelmäßig an den Spielen teilzunehmen. Daher sucht der Verein nun Kinder die Lust haben gegen das runde Leder zu kicken. Trainiert wird aktuell samstags in der Bissendorfer Grundschulhalle von 10 bis 11 Uhr. Trainer René Benthien (0172 / 45 30 274) freut sich über jeden Spieler, der Freude am Fußballspielen hat.