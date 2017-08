Sie sind wieder Draußen

3. AROHA Outdoor Special in Hellendorf

uk). Zum dritten Mal veranstalten die AROHA-Advanced-Trainer Bettina Kahmann, Nicola Bleich und Dieter Rüping in der Hellendorfer Kuhle ein AROHA Outdoor Special. Am Sonnabend, 9. September, bietet sich wieder die Gelegenheit das wunderbare Ganzkörpertraining für Körper, Geist und Seele sowie das neue, gefühlvolle KAHA-Programm kennenzulernen. Geboten wird ein Großartiges AROHA/KAHA/HAKA-Event, das für Einsteiger ebenso geeignet ist wie für Fortgeschrittene. Die Veranstaltung beginnt um 12.30 mit der Anmeldung und einem Tattoo-Schminken. Der offiziellen Begrüßung um 14.30 Uhr folgen die sportlichen Aktivitäten AROHA klassisch (14.40 Uhr) und KAHA (15.40 Uhr). Nach einer kleinen Pause, in der es einen Stick-Spinning-Workshop und die Verlosung eines AROHA-Handtuchs geben wird, folgen AROHA Stick (16.45 Uhr) und zum Abschluss ein HAKA Battle (17.50 Uhr). Wer mag, kann anschließend auch noch beim entspannten Beisammensein mit Grill-Büfett teilnehmen. Das AROHA -Event wird wieder ein Tag mit vielen Eindrücken, Emotionen, wunderbaren und einzigartigen Momenten, Begegnungen und Gesprächen werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 18 Euro (im Vorverkauf 15 Euro) und für das Büfett werden acht Euro berechnet. Anmeldungen sind Online unter www.tiger-trifft-krieger.de möglich.