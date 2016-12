Siegesserie fortgesetzt

Schüler des ESC Wedemark Scorpions siegen gegen Harsefeld

Bereits am 2. Dezember fuhr die Schüler-Mannschaft des ESC Wedemark Scorpions in den winterlichen Harz, um dort am Abend mit nur zwölf Spielern und zwei Torhütern ihr Rückspiel gegen die SG Harzer Falken/Salzgitter zu bestreiten und fuhren seigreich mit 18:0 zurück in die Wedemark.Am Sonntag begrüßten die Schüler der ESC Wedemark Scorpions die SG TuS Harsefeld/Molot zum letzten Heimspiel in diesem Jahr. Das Schülerteam wollte seine Siegesserie fortsetzen und war dementsprechend hoch motiviert. So ging man auch nach nur gut einer Minute mit 1:0 in Führung, doch heute konnten Sie nicht sofort ihr Können abrufen und versuchten immer wieder mit Alleingängen durch die gut Verteidigenden Gegner durchzukommen. Die 4:0-Führung zur Pause ging damit zwar in Ordnung, doch den Zuschauern boten sie bis dahin kein ansehnliches Eishockeyspiel.Auch zu Beginn des zweiten Drittels zeigten die Jungs ein ähnliches Spiel. Viele Fehler und noch mehr Alleingänge brachten die Gäste wieder ins Spiel. Diese nutzten nämlich die vielen Fehler und verkürzten auf 4:2. Dem folgten zwei Strafen für den ESC und endlich schienen sie aufzuwachen und sich auf ihr spielerisches Können zurückzubesinnen. In Unterzahl erhöhte man auf 5:2 und weitere sechs Treffer folgten, um zum verdienten Pausenstand von 11:2 zu gelangen.Im letzten Drittel knüpfte das Team dann an die gute Leistung an und zeigte wieder gelungene Spielzüge, die den Zuschauern endlich ein schönes Spiel bescherten. Die Belohnung dafür waren weitere acht Treffer zum Endstand von 19:2. An diesem Tag Zeigten die Jungs 30 Minuten lang wie man besser nicht Eishockey spielt und das man niemals einen Gegner unterschätzen sollte. Der verdiente und auch hohe Sieg geht auf Grund der letzten gut gespielten 30 Minuten in Ordnung, doch zeigte sich auch, dass man sich an den schwächeren Gegnern der Liga, spielerisch nicht weiter entwickeln kann und sich niemals auf seinen Lorbeeren ausruhen sollte. Das Schüler-Team um Trainer Laszlo Csata ist zwar der deutliche Favorit in dieser Saison, doch jetzt heißt es auch im Spiel immer 100 Prozent der Leistung abzurufen.Damit dieses gelingt wird das Team bis zum nächsten Spiel am 7. Januar 2017 in Nordhorn hart an sich arbeiten.Die Torschützen vom Sonntag: Tom Sanftleben, Nikita Kalinin, Kristian Schimpf, Luca Meyer, Kilian Semmler, Edwin Boos, Fritz Berg und Felix Siglreithmaier.