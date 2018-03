Beste alpine Bedingungen für Ski und Fitness beim SVG

Die Ski & Fitness Abteilung des SV Großburgwedel e.V. war in der Zeit vom 24. Februar bis 03. März 2018 zur alljährlichen Skitrainingswoche im Hochzillertal unterwegs. Insgesamt 44 Teilnehmer, davon der größte Teil Skifahrer, erlebten eine abwechslungsreiche Woche in den Skigebieten Hochzillertal und Hochfügen. Die Schneelage war top bei teilweise zweistelligen Minustemperaturen. Vereinseigene Ski-Übungsleiter sorgten in 3 Skigruppen dafür, dass je nach Leistungsstufe auf gemütlichem bis sportlichem Niveau das persönliche Fahrkönnen auf der Piste und im Gelände trainiert und weiter verbessert wurde. Es gab reichlich ‚Aha‘ Momente und breites Grinsen im Gesicht bei den Skifans, wenn nach etwas Übung beim Carven spürbar die Kante griff und die Kurve perfekt ausgefahren wurde. Unter den Teilnehmern waren auch zahlreiche Gäste des Vereins. Viele davon werden der Ski & Fitnessabteilung des SV Großburgwedel weiter die Treue halten, um das vielfältige Trainings- und Freizeitangebot des Vereins zu nutzen. Unter anderem bietet die Abteilung Ski & Fitness 2 x wöchentlich, jeweils dienstags und donnerstags eine sportliche Fitness-Gymnastik an. Gäste sind hierzu herzlich willkommen. Weitere Informationen zum Sport- und Freizeitangebot des Vereins stehen unter www.ski-fitness.de zur Verfügung."Die Ski & Fitnessabteilung des SV Großburgwedel e.V. wurde 1975 gegründet. Der Verein hat 140 Mitglieder, darunter auch viele aus der Wedemark, und bietet Breiten-, Gesundheits- und Freizeitsport an mit der Zielsetzung: Förderung des Breitensports. Weitere Informationen unter: www.ski-fitness.de und info@ski-fitness.de"