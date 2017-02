Sonntag endet die Winterpause

Elzer Saison verlief bisher nicht nach Maß

(uk). Die Fußballer von Blau-Gelb Elze blicken auf eine alles andere als zufriedenstellende (noch nicht ganz abgeschlossene) Vorrunde in der Kreisliga, Staffel 2 zurück. Nach 14 Spielen stecken die Elzer auf Platz zwölf mitten im Abstiegskampf, weisen mit ihren 16 Punkten lediglich einen Zähler mehr auf als der Vorletzte TSV Mühlenfeld II. In den Kampf um den Verbleib in der Liga ist allerdings die halbe Staffel verwickelt, denn zu Platz sieben trennen die Blau-Gelben auch nur drei Punkte. Die Elzer waren vielversprechend in die Saison gestartet. In den ersten vier Spielen blieben sie ungeschlagen und schossen dabei elf Tore. Doch in den folgenden zehn Begegnungen gab es lediglich noch einen Sieg. Kurioserweise verfügen die Blau-Gelben dennoch über ein positives Torverhältnis und die viertbeste Abwehr der Staffel (nur 26 Gegentore). Als Hauptursache für den unbefriedigenden Saisonverlauf, darf eine hauptsächlich auf Verletzungen zurückzuführende Personalmisere angeführt werden. Trainer Bernd Eicke setzte bisher bereits 28 Akteure einschließlich Kotrainer Guido Siebert ein und lediglich Kapitän Pascal Zöllner war in allen Spielen dabei. Keine guten Voraussetzungen, eine Mannschaft einzuspielen.Am kommenden Sonntag steht, so die Witterungsbedingungen es zulassen, mit dem Heimspiel gegen den TSV Poggenhagen die letzte Partie der Vorrunde an (14 Uhr). Es ist der erste Pflichtspielauftritt der Elzer seit dem 6. November 2016. Alle danach angesetzten Spiel vielen dem Wetter zum Opfer. Das hat zur Folge, dass im März einige englische Wochen auf die Elzer warten. In der Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben verbuchten die Blau-Gelbe Siege gegen den SV Lindwedel (8:1) und der TuS Niedernwöhren (2:0). Im bisherigen Saisonverlauf wurden folgende Akteure eingesetzt (in Klammer Spiele/Tore): Die Torhüter René Talke (12/-) und Jerome Elliott (2/-) sowie Pascal Zöllner (14/1), Arne Thies (13/1), Philip Schrader (13/-), Jan Döring (12/-), Erik Kappel (11/3), Yannik Zimmer (11/1), Thorben Goltermann (10/-), Nico Jagodzinski (10/-), Hendrik Behnke (9/1), Nico Klagges (9/-), Dennis Miller (9/5), André Billerbeck (8/-), Mika Hermes (8/1), Daniel Zschaetzsch (8/6), Emmanuel Osewa (6/1), Benjamin Boschen (5/5), Erik Supplieth (3/-), Carsten Schulze (3/-), Pascal Fuß (2/1), Timon Dröge (1/-), Nils Häußer (1/-), Martin Hemme (1/1), Gunnar Hergemöller (1-), Daniel Karus (1-), Guido Siebert (1/-) und Felix Wannow (1/-).