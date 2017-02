Sonntag kommt Leipzig zum ESC

Noch zwei Heimspiele bis zu den Pre-Play-offs

Der erste Höhepunkt der Eishockey-Oberliga Nord rückt rasant näher. Am kommenden Sonntag, 19. Februar, um 18.30 Uhr empfangen die Wedemark Scorpions die Icefighters Leipzig im Eisstadion Mellendorf (Hockeyzentrale Ice House), die in der Meisterrunde einen Platz vor den Scorpions rangieren.In dieser Saison stehen zwei Niederlagen und ein Sieg zu Buche, wobei bei der letzten Niederlage in Leipzig der erste Torwart der Scorpions nicht zur Verfügung stand. Am Freitag, 3. März, steht dann das letzte Heimspiel der Meisterrrunde gegen den derzeitigen Tabellendritten die Moskitos Essen auf dem Spielplan.Bis auf Sebastian Pigache und Noah Janisch steht Trainer Dieter Reiss nach aktueller Gesundheitslage das gesamte Team zur Verfügung. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass Pigache in der nächsten Woche wieder ins Training einsteigt, um dann zu den Pre-Play-offs wieder voll einsatzfähig zu sein. Noah Janisch wird in dieser Woche am Meniskus operiert und wird erst wieder in der kommenden Saison für die Scorpions auflaufen.Leipzig ist für die Skorpione ein ganz wichtiger Gegner, weil die Leistungsstärke der Leipziger momentan leicht über die des möglichen Pre-Play-offs-Gegners der Scorpions (Indians oder Erfurt) liegt und daher ein äußerst interessanter Vergleich sein dürfte.