Spannender Abschluss der Tennis-Saison

Nach vielen spannenden Matches, welche durch Losverfahren absolviert wurden, konnte sich Thorsten Schulz wie im vergangenen Jahr den Abspielcup sichern. Natürlich fanden auch in diesem Jahr wieder Einzel- und Doppelmeisterschaften statt. In beiden Wettbewerben durfte sich der Verein über eine rege Teilnahme freuen. So gab es bei den Einzelmeisterschaften zunächst eine Gruppenphase, aus der sich zwei Halbfinals zusammenstellten. Hier setzte sich Bernhard Reichelt gegen Detlef Sandweg und Florian Zarske gegen Thorsten Schulz durch. Somit bildete sich das Finale Florian Zarske gegen Bernhard Reichelt. Durch ein 6:1 und 6:4 kann sich Florian Zarske auch in diesem Jahr Einzelmeister nennen.Bei den Doppelmeisterschaften gab es im Modus „jeder gegen jeden“ über den ganzen Sommer spannende Spiele zu beobachten. Den zweiten Platz konnte sich das Duo Detlef Sandweg und Bernhard Reichelt vor Thomas Eibl und Sven Rosenthal sichern. Sieger war das Team Florian Zarske und Sabrina Nolte, das in diesem Jahr kein Spiel verloren geben musste.Die aktive Tennis-Saison ist für dieses Jahr beendet. Der Tennisverein freut sich auf rege Beteiligung am Sonnabend, 4. November, um 10 Uhr zum letzten Platzbautermin.