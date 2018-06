Spannender Saisonauftakt

Panther-Jugend muss knappe Niederlage hinnehmen

Für die Jugend der Bissendorfer Panther begann am vergangenen Sonnabend die Inline-Skaterhockey-Ligasaison 2018 mit einem Auswärtsspiel bei den Düsseldorf Rams.Die durch zwei altersbedingte Abgänge und fünf Zugänge veränderte Mannschaft betrat das gut bekannte Düsseldorfer Parkett mit viel Energie aber einigen Unsicherheiten in der Zuordnung. Gleich in der zweiten Spielminute gingen die Gastgeber in Führung, was aber noch in der gleichen Minute ausgeglichen werden konnte. Leider überwanden die Düsseldorfer im ersten Spielabschnitt noch zwei weitere Male die Bissendorfer Abwehr und es ging mit 3:1 in die erste Drittelpause.Im zweiten Spielabschnitt zeigten die jungen Raubkatzen das, was sie im Vorbereitungsturnier in Hilden schon eindrucksvoll gezeigt hatten, nämlich reichlich Kampfgeist Rückstände aufzuholen. Und so rappelte es vier Mal in Folge im Gehäuse der Rams und es stand ein erfreuliches 3:5 auf der Anzeigentafel. Leider verkürzten die Rams kurz darauf wieder. Eine Strafzeit für die Düsseldorfer bot den Bissendorfern die Chance, den Vorsprung weiter auszubauen, stattdessen sorgte ein Abwehrfehler aber für den Ausgleich. Dennoch ließen die Wedemärker die Köpfe nicht hängen, erkämpften sich die knappe Führung zurück und gingen mit 5:6 und einer Überzahlsituation in die Pause.Erneut zeigten sich bei den Bissendorfern Mängel beim Überzahlspiel und wieder schafften es die Gastgeber in Unterzahl zu punkten, während diese ihrerseits beide Überzahlspiele jeweils mit einem Tor garnierten. Leider gelang den Bissendorfern in diesem Spielabschnitt nur ein Tor, so dass diese spannende Partie knapp mit 8:7 verloren ging.Für die Panther spielten: Jean-Lennert Reckert (Captain), Maarten Riemer (Assist), Maja Dyck (Goalie), Erik Schöler, Jenny Schmieta, Joshua Döhring, Luc Conseil, Lasse Michaelsen, Robin Meyer, Maleen Stahlhut, Maximilian Siebert, Coach: Mirco Uttke.