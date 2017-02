Starke Leistung beim 2:1-Sieg über Tilburg

ESC Wedemark empfängt am Sonntag Tabellenführer Herner EV

Das war das vierte äußerst starke Spiel der Wedemark Scorpions in Folge. Am vergangenen Freitag empfingen die Wedemärker mit den Tilburg Trappers das niederländische Spitzeneishockeyteam der vergangenen Jahre. Bisher tat sicher der ESC gegen Tilburg immer äußerst schwer. Das sah dieses Mal anders aus.Grundstein für den 2:1 (0:0/0:0/2:1)-Sieg war eine äußerst starke Defensivleistung und eine fehlerfreie Partie von Dennis Korff im Tor der Wedemärker. „Wir haben uns intensiv auf dieses Spiel vorbereitet“, so Coach Dieter Reiss „und diese Arbeit hat Früchte getragen“.Am Sonntag, 5. Februar, um 18.30 Uhr steht die nächste Spitzenbegegnung in der Hockeyzentrale Ice-House gegen den derzeitigen Spitzenreiter dem Herner EV auf dem Spielplan. Besonderheit dieser Begegnung ist, dass der spektakuläre Neuzugang der Wedemark Scorpions Andy Reiss seinen Einstand im Team der Wedemärker geben wird. „Wir freuen uns auf diese Begegnung und werden alles daran setzen unseren Fans und Zuschauern eine gute Leistung zu bieten“, so Sportchef Eric Haselbacher. Nicht dabei sein werden Sebastian Pigache (Knie), Reiko Berblinger (Ferse) und Keven Gall (Adduktoren). Wieder zurückgekehrt ist Philipp Winter, der eine langfristige Verletzung auskuriert hat und jetzt wieder bei den Scorpions ins Training eingestiegen ist.