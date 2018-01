Starker Nachwuchs holt Titel

TC Sommerbostel überzeugt in der Halle

Die Tennisspieler des TC Sommerbostel stellen in der Wintersaison wieder einmal ihre Schlagfertigkeit unter Beweis. Die 1. Damenmannschaft ist in der Besetzung Josephine Bollwahn, Alexandra Louisa Strauß, Caroline Schmieta und Laura-Sophie Schomburg mit einem 4:2-Erfolg gegen den TC Schwülper gestartet. Am zweiten Spieltag steht am Sonntag um 10 Uhr in der Verbandsklasse das Heimspiel gegen Tabellenführer TV Celle II an. Es ist vielleicht schon vorentscheidend für den weiteren Saisonverlauf. Mit einem Sieg in der Verbandsklasse ist die 2. Herrenmannschaft von ihrem ersten Auswärtsspiel zurückgekehrt. Lars Markgraf, Thilo Schmieta, Stefan Schlee und Sebastian Soeffky konnten bei der Reserve des TC Stelle mit 5:1 gewinnen.Ihren ersten großen Auftritt in 2018 hat die 1. Herren des TSC an diesem Wochenende. Sie empfängt am Sonnabend um 12 Uhr in der Stelinger Tennishalle den Tabellenführer aus Rotenburg. Damit steht das Team um Kapitän Alexander Kuhlmann vor einer kniffligen Aufgabe. In welcher Besetzung die stärkste Sommerbosteler Mannschaft antritt, wird erst kurzfristig entschieden. Fehlen wird in jedem Fall Leistungsträger Tom Schmieta, der dank eines Stipendiums in die USA gewechselt ist und dem TCS damit nicht mehr zur Verfügung steht.Dafür hat Herrenspieler Ivan Khosh unter Beweis gestellt, dass er für die neue Saison bestens gerüstet ist. Der aktuelle Spitzenspieler des TCS hat sich bei den Regionsmeisterschaften in der Altersklasse U18 souverän durchgesetzt und den Titel geholt. Laura-Sophie Schomburg konnte in der Altersklasse U18 zumindest das Halbfinale erreichen. Ein besonderer Coup ist Alexandra-Louisa Strauß in der U16-Konkurrenz gelungen. Sie sicherte sich als Topgesetzte den Titel und musste bei ihrem Finalsieg kein einziges Spiel abgeben. Insgesamt sind diese Ergebnisse bei den Regionsmeisterschaften aus Sommerbostel ein sehr großer Erfolg.