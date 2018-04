Start der Fußballmädchen in Rückrunde

JFV Hannover United D-Juniorinnen siegen in Lindhorst

Die D-Juniorinnen des JFV Hannover United starteten im knapp 50 Kilometer entfernten Stadion der JSG Lindhorst/Lüdersfeld/Wiedensahl zum ersten Punktspiel der Rückrunde. Das erste Spiel nach der Hallensaison war spannend, da in der zweiten Hälfte der Saison unbekannte Mannschaften in den Spielen gegenüber stehen. In der ersten Spielhalbzeit im Sportzentrum Lindhorst lagen die D-Juniorinnen aus der Wedemark zunächst 1:0 zurück, konnten aber kurz vor der Halbzeitpause zum Remis ausgleichen. Deutliche Worte des Trainers oder das Kaiserwetter sorgten für wachere Passagen in der zweiten Spielzeit. Nach einer Ecke der JSG Lindhorst glitt der Ball unglücklich ins Tor, so dass die Wedemärker Mädels den Rückstand erneut ausgleichen mussten. Ein sauberer Pass vom Flügel ins Zentrum wurde aus circa zehn Metern direkt verwandelt. Die mitgereisten Fans wurden kurz vor dem Schlusspfiff mit einem Torschuss aus kurzer Distanz belohnt. Nach einem 2:3 wurde mit drei Punkten im Gepäck der Rückweg angetreten.Die Mannschaft sucht noch weitere talentierte Spielerinnen, vor allem eine Torspielerin, des Jahrgangs 2005 beziehungsweise 2006. Einfach mal vorbeischauen oder melden unter Telefon (01 75) 1 60 45 45 bei Axel Binnebößel. Trainiert wird dienstags und donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr in Bissendorf.