SV Resse scheidet im Pokal aus

In der zweiten Runde des Kreispokals ist der SV Resse in Mandelsloh nach Elfmeterschießen mit 6:5 ausgeschieden. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Die Hausherren standen tief und verlegten sich zunächst auf Konter. Der SV Resse fand überhaupt nicht zu seinem Spiel, probierte es immer wieder durch die Mitte. Hier fehlte aber leider immer der letzte Pass. Der erste gut ausgespielte Konter bescherte dem TV Mandelsloh dann das 1:0, welches durch Neuzugang Boris Wente nach fünf Minuten per Elfmeter egalisiert wurde. Auch dieser Treffer gab der Schütz-Elf nicht die nötige Sicherheit. Die Partie war zerfahren, was sich bis Spielschluss leider auch nicht änderte.

Mit dem 1:1 wurden die Seiten gewechselt. Die über 50 mitgereisten Fans aus Resse sahen aber weiterhin eine umständlich agierende Mannschaft des SVR, die zwar mehr Ballbesitz hatte, mit diesem aber leider nichts anfangen konnte. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim 1:1. Das Elfmeterschießen musste entscheiden. Der SV Resse verschoss einen Ball, alle anderen Elfmeter waren drin – ausgeschieden.

Gegen den gleichen Gegner geht es nächsten Sonntag um 15 Uhr im Resser Waldstadion in der Punktspielrunde weiter. Da gilt es die Scharte auszuwetzen und die nächsten drei Punkte einzufahren. Auch die zweite Mannschaft des SVR ist wieder im Heimspieleinsatz. Um 11.30 Uhr geht es im Derby gegen Mellendorf II. Nach dem 6:1-Sieg aus der Vorwoche geht die Truppe mit breiter Brust in dieses Spiel, welches sicherlich viele Zuschauer verdient hat.