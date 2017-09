SV Resse startet mit neuer Schülermannschaft in die Saison

Nach einigen Monaten Trainingsfleiß ging es zu Saisonbeginn gegen die Mannschaft des SSV Langenhaben, die in Sachen Alter und Erfahrung im Vorteil waren. Das Spiel ging zwar mit 3:0 an die Gäste, aber schon jetzt zeigten die Kids Charakter und erwiesen sich als gute Verlierer, die motiviert in die nächsten Spiele gehen werden. Sabine Rauch und Michael Dolgner sind zuversichtlich, dass da noch viel Luft nach oben ist und setzen auf die Motivation und den Trainingsfleiß der Jungs und die eigene Erfahrung ihnen ihren Sport weiter näher zu bringen und zu vermitteln.