Ideale Wetterbedingungen beim TC Elze-Bennemühlen

TC Elze-Bennemühlen. Bei idealen Wetterbedingungen gab es am Tag der offenen Tür auf der Tennisanlage in Elze nur Gewinner. Alle Plätze waren durchgehend sehr gut belegt und einige Gäste schlugen das erste Mal die Tennisbälle über das Netz. Viel Freude hatten einmal mehr die jungen Mitglieder, die ihre Eltern auf den Courts von links nach rechts scheuchten. Auf der Terrasse gab es zudem lockere Gespräche auch mit dem Ortsbürgermeister Jürgen Benk zum Thema Sport in Elze für jede jede Altersstufe. Das von den Mitgliedern organisierte Kuchenbüfett rundete den tollen Nachmittag ab. Wer Lust auf eine Probestunde hat, kann sich bei Andy Holz unter (01 76) 30 49 53 58 gerne melden. Gleich drei Tennislehrer stehen zur Verfügung. Ob Jung und Alt, Groß und Klein – im TC Elze-Bennemühlen ist jeder willkommen.