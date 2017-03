TC Sommerbostel in Jubellaune

Tennis-Hallensaison: Starke Teams siegen ungefährdet

Dieses vorletzte Kapitel einer Tennis-Erfolgsgeschichte hätte nicht schöner geschrieben werden können. Das vorletzte Punktspiel gewonnen, den Aufstieg fast geschafft, den Sekt für den Saisonabschluss bereits gekühlt: Die starke 1. Herrenmannschaft des TC Sommerbostel hat sich auf der Zielgeraden der Hallensaison in der Verbandsliga eine traumhafte Ausgangsposition beschwert. Dank eines 5:1-Erfolges bei Grün-Weiß Hannover ist der Sprung in die Landesliga so gut wie sicher. Tom Schmieta, Timo Feldgiebel und Stefan Schlee haben ihre Einzel im Topspiel gewonnen, während sich Routinier Alexander Kuhlmann hauchdünn geschlagen geben musste. Die Doppelkombinationen Schmieta/Kuhlmann und Feldgiebel/Schlee sorgten dann für die Entscheidung. Damit ist alles für das letzte Saisonspiel und die erhoffte Aufstiegsfeier gerüstet. Die TCS-Herren empfangen an diesem Samstag, 11. März, um 12 Uhr im Tennis-Center Stelingen mit BW Neustadt einen guten Gast und Verfolger. Aber für Sommerbostel reicht in dieser Partie ein einziger Matchpunkt, um die Saison mit dem wohlverdienten Aufstieg zu krönen. „Man weiß ja nicht, wie es laufen kann. Aber eigentlich sollte das machbar sein“, sagt Kapitän Kuhlmann voller Vorfreude.Ihren Aufstieg in die Verbandsklasse hat die 2. Herrenmannschaft durch einen souveränen 6:0-Erfolg beim TSV Wettmar gekrönt. Für die Punkte in einer äußerst einseitigen Partie haben Stefan Schlee, Lars Markgraf, Jörg Hermsdorf und Sebastian Soeffky gesorgt. Die 3. Herrenmannschaft konnte in der Regionsliga einen 6:0-Heimsieg gegen BW Neustadt II bejubeln. Marvin Menke, Henri Schwarzkopf, Hannes Wanger und Mika Zimmer waren nicht zu bremsen.Der 1. Damenmannschaft des TCS ist in der Verbandsklasse nach einem schwachen Start noch ein versöhnlicher Saisonabschluss gelungen. Dank eines 6:0-Erfolges beim TSV Wettmar konnte sich das talentierte Team noch auf den zweiten Tabellenplatz vorschieben und wird diesen nicht mehr abgeben müssen. Josephine Bollwahn, Caroline Schmieta, Alexandra Louisa Strauß und Alicia Catharina Strauß waren für ihre Gegnerinnen einfach zu stark.