Teamplayer gesucht

Bissendorf. Der Turnclub Bissendorf sucht Teamplayer ab 16 Jahre m/w (mit Spielerfahrung auch jünger) für den Neustart einer engagierten Volleyballmannschaft.

Das Training findet unter professioneller Leitung statt. Bei entsprechender Leistung und Motivation ist die Teilnahme am Punktspielbetrieb möglich/gewünscht. Wer Spaß und Freude am Volleyball spielen hat und bereit ist, zuverlässig am Training und gegebenenfalls Punktspielen teilzunehmen, ist beim Training montags von 19.15 bis 21.15 Uhr in der Wedemarkhalle herzlich willkommen oder kann sich melden unter service@turn-club-bissendorf.de.