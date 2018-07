Teams aus Bissendorf im A-Finale

Auf den Weg zur Deutschen Meisterschaft Mounted Games

Am Wochenende fanden zwei Ranglistenturniere für die Alterklasse unter 18 Jahren in Moordorf mit 16 Mannschaften statt. Mit dabei waren beide Teams der Bissendorfer Hobbits aus dem Turnclub Bissendorf. Die Mounted Gams sind rasant gerittenen Staffelspiele und eine der wenigen Möglichkeiten im Reitsport als Team anzutreten. Bei den spannenden Läufen bewiesen die Reiter ihre Fähigkeiten und zeigten Tempo, Geschick und Teamgeist. Es werden immer zwei Qualifikationsrunden mit sechs bis sieben Spielen geritten, um die besten Mannschaften für das A-Finale herauszufinden. Das Team Bissendorf eins konnte am Sonnabend nach zwei guten Qualifikationen, das A-Finale mit einem dritten Platz beenden. Zum Team eins gehören Jordis Heeren mit „Sunny“, Jana Viets mit „Mowgli, Marvin Ahrends mit „Alice“, Greta Döpke mit „Jette" und Juliane Timm mit „Harlequin“. Das Team Bissendorf zwei bestreitet in diesem Jahr seine erste Turniersaison, so dass als Zielsetzung galt, „nicht letzter werden“. Das ist ihnen gelungen, das Team zwei beendete das Turnier mit dem 13. Platz. Im Team zwei ritten Sarah Razouane mit „Lucy", Greta Schönbohm mit „Bosse", Nina Schönbohm mit „Lyn", Celina Bröcker mit „Nanu" und Lena Thoms mit „Clara".Am Sonntag überzeugten die Reiter wie schon am Tag zuvor durch Teamgeist und Durchhaltevermögen. Im Galopp aufs Pony gesprungen, schnell mit Pony an der Hand zurücklaufen, Fahnen im hohen Tempo in Pylonen setzen und das alles möglichst fehlerfrei. Dabei erritt sich Team eins wie gewohnt das A-Finale, aber auch Team zwei ist über sich hinausgewachsen und schaffte den Einzug in das A-Finale. Der Jubel aller Reiter beider Teams war auch entsprechend laut, dass selbst die Hauptschiedsrichter lachen mussten. In der Endabrechnung wurde Team eins wieder dritter und Team zwei beendete als Siebte sein erstes A-Finale. Damit sind nun beide Teams auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft im September.