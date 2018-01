Tolle Leistung der Bambini B

Eishockey-Turnier in Hamburg Farmsen zum Ende der Hinrunde

Wie zum Ende der Hinrunde ging es für die Bambini B des ESC Wedemark Scorpions am 6. Januar mit zwei Reihen wieder nach Hamburg/Farmsen zur den Crocodiles. Ebenfalls zur Gast waren die Harsefeld Tigers B, die SG Harzer Falken/EC Ilmenau B, Molot B und Adendorf B.Trotz Müdigkeit war die Laune beim Aufwärmen gut und das Umziehen mit den Crocodiles an der Pistenbar gestaltete sich als fröhliche Party am Morgen. Niklas Karch tauschte sein Trikot kurzfristig mit dem der Molots und unterstützte Tatkräftig die Mannschaft der Molots, die Krankheits bedingt stark dezimiert anreisen mussten. Vor dem ersten Anpfiff sammelten sich die ersten vier Spieler, Fynn, Joop, Florian und Niclas am Mittelkreis, um die Strategie zu besprechen. Als die Seiten verteilt wurden und die Tatik geklärt war, konnte das Spiel beginnen. Zuerst etwas stürmisch und hektisch, doch nach und nach hat jeder seinen Rhythmus gefunden und es wurde ein richtig tolles Turnier. Viele im Training eingeübte Spielzüge waren erkennbar und der Puck wurde im Zick-Zack-Kurs über das Spielfeld gepasst. Viele Tore sind gefallen. Vier Siege hintereinander konnten die Jungs und Torfrau Lina von Coach Julian verbuchen. Im letzten Spiel traf die Mannschaft auf die Molots, die ebenfalls vier Siege für sich beanspruchen konnten. Etwas nervös aber mit dem Auftrag zu verteidigen, packte die Mannschaft das Spiel an. Fynn zeigte vollen Körpereinsatz und warf sich furchtlos jedem Puck in den Weg. David setze sich ausversehen auf den Puck und versuchte irgendwie den Puck Richtung gegnerisches Tor zu schießen, was auch gelang. Nico spielte, wie schon während des ganzen Turniers, Torchancen heraus, doch der Torwart der Molots war zu stark. Das 0:2 kann sich trotzdem sehen lassen. Torwart Lina ist zur Höchstform aufgelaufen, trotz einer Verletzung, die sie sich im dritten Spiel zugezogen hat. Die Mannschaft kann stolz auf ihre Leistung sein.