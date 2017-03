Trainerposten neu zu besetzen

Der Mellendorfer TV sucht für seine Fußball-Damenmannschaft einen Fußballtrainer. Die Mannschaft spielt zurzeit in der Bezirksliga Hannover, Staffel 1 und belegt einen guten sechsten Tabellenplatz, der sicherlich am Ende der Saison zum Klassenerhalt reichen sollte. Gitta Küver, die die Mannschaft bis zum Saisonende trainiert, hatte dem MTV rechtzeitig signalisiert, dass sie in der Saison 2017/ 2018 nicht mehr zur Verfügung steht. Wer Interesse hat, die intakte Mannschaft in der Saison 2017/ 2018 zu trainieren und mindestens die C- oder B-Lizenz besitzt, kann über den Damenwart Rainer Richter die ersten Kontakte knüpfen. Er ist unter (01 72) 4 05 04 10 zu erreichen. Außerdem wird für die neue Saison auch eine Torhüterin gesucht. Spielerinnen, die sich angesprochen fühlen, können sich ebenfalls an den Damenwart wenden.