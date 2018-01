Trainingseinheit mit NFV-Trainerteam

Mädchenmannschaft gewinnt VGH Girls-Cup

Die E-Juniorinnen vom SC Wedemark hatten beim VGH Girls-Cup 2017 eine Trainingseinheit mit einem NFV-Trainerteam gewonnen. Kerstin Jäger, Stützpunkttrainerin der Region Hannover, organisierte schließlich dieses Training in Absprache mit dem Verein und wurde bei der Durchführung von Stützpunktkoordinatorin Meike Berger unterstützt. Es hat den 16 Mädels der Jahrgänge 2005 bis 2007, die inzwischen also D-Juniorinnen sind, bestens gefallen. „Es kam zu der Frage, was sie tun könnten, um noch einmal die tollen Trainerinnen als besonderes Highlight zu ´gewinnen`. Jünger machen, als E-Juniorinnen beim VGH Girls-Cup 2018 starten und gewinnen. Ist doch ganz einfach“. Wer Interesse am Mädchenfußball hat, es werden weitere talentierte Spielerinnen der Jahrgänge 2001 bis 2006 gesucht. Einfach mal bei vorbeischauen oder einen Termin zum Probetraining vereinbaren. Weitere Infos auf www.jfv-hannoverunited.de.