Trainingslehrgang im Rollkunstlaufen

REG fuhr für drei Tage nach Groß Berkel bei Hameln

Am ersten Januarwochenende veranstaltete der RST Hummetal traditionell seinen vereinsoffenen Neujahrslehrgang im Rollkunstlaufen. Insgesamt nahmen 63 Kinder aus sechs Vereinen teil. Von der Roll- und Eissportgemeinschaft Wedemark fuhren Lena Ahrens, Nele Bigalke, Sophia Neubauer, Syke Osterloh, Gina Seiberlich, Mareke Groen, Tina-Marisa Zemke und Sarah Dölle für drei Tage nach Groß Berkel bei Hameln.Täglich fanden mehrere Trainingseinheiten in Kür und Pflicht sowie Konditions- und Tanztraining statt. Außerdem haben die verschiedenen Gruppen in Eigenarbeit ein Showprogramm eingeübt, das sie den Eltern dann stolz präsentierten.Die REG-Läuferinnen haben sehr viele neue Erfahrungen gemacht und viel gelernt. Sie hatten aber auch großen Spaß und haben viele neue Freundschaften mit Läuferinnen anderer Vereine geschlossen. Dies war ein schöner Einstieg in die Rollkunstlaufsaison. Weiterhin wird jedoch zusätzlich zweimal wöchentlich Eiskunstlauf trainiert, denn am 5. März finden die Niedersächsischen Landesmeisterschaften in Salzgitter statt.