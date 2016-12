Trikotset in Futsal-Hallenrunde „eingespielt“

C-Junioren der JSG Wedemark danken EDEKA-Lüders

Rechtzeitig zum Beginn der Hallensaison können sich die C2-Junioren der JSG Wedemark über ein neues Trikotset freuen. EDEKA-Lüders aus Wennebostel überreichte beim ersten Hallentraining einen kompletten Trikotsatz für die Mannschaft. Anfang Dezember hatten die Spieler erstmals Gelegenheit, die neuen Trikots in der Vorrunde der offiziellen Futsal-Kreismeisterschaft einzusetzen. Das erste Spiel gegen Wunstorf wurde mit 2:0 gewonnen, gegen TSV Godshorn konnten keine Punkte eingefahren werden und im letzten Spiel gewann die JSG 4:0 gegen Mecklenheide. Die zweite Runde am 18. Dezember wird zeigen, ob es für die Finalrunde Ende Januar reicht. Spieler, Trainer und Eltern der C2 bedanken sich sehr herzlich für die willkommene Sponsoring-Maßnahme bei EDEKA-Lüders.Die JSG Wedemark nimmt jederzeit gern Spieler der Jahrgänge 2002 und 2003 in den Mannschaften der C-Junioren für das Niveau in der Bezirksliga und Kreisliga auf. Ansprechpartner ist Jürgen Sauß unter Telefon (0 51 30) 5 85 09 90 oder Mobil (01 57) 72 85 22 28.