Übungsleiter für Geräteturnen gesucht

Elze. Die Sparte Gerätturnen der SG Blau-Gelb Elze gliedert sich in leistungs- und nichtleistungsorientierte Gruppen. Für die Einsteiger- beziehungsweise nichtleis-tungsorientierte Gruppe wird ab sofort ein neuer Übungsleiter gesucht. In diesem Bereich geht es vor allem um die Vermittlung der turnerischen Grundlagen und den Spaß an der Bewegung. Die Turnerinnen im Alter von fünf bis neun Jahren trainieren montags von 16 bis 17.30 Uhr in der Elzer Schulturnhalle. Erfahrungen im Bereich Turnen sind von Vorteil. Selbstverständlich erfolgt eine „Einarbeitung“ und Hilfestellung durch die erfahrenen Trainer. Wer Interesse hat oder weitere Informationen benötigt, kontaktiert am besten Svenja Jens unter der Telefonnummer (05 11) 54 35 13 94.